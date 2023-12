Atención: Teófilo Gutiérrez se defiende de la sanción por acoso

“Es importante para mi clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivas, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de fundamento y no se compadecen con lo ocurrido”, señaló ‘Teo’.

De igual forma, aseguró que se defenderá ante las acusaciones recibidas, para dejar en alto su buen nombre.