¡Atención!: Se va Amaral de Nacional y llega Bodmer

No va más, no lo pudieron aguantar hasta fin de año, como querían. Los directivos llegaron a un común acuerdo con William Amaral para que no siguiera siendo el técnico de Atlético Nacional, que el pasado sábado perdió 2-1 de visitante ante Unión Magdalena, en una jornada más del fútbol de la Primera División. Selección Colombia: ¿Seguirá rematando los juegos James Rodríguez?

John Jairo Bodmer será el nuevo técnico de los verdolagas. Tiene 41 años, dirigió a Tigres, Jaguares, Valledupar y asistente técnico de Luis Fernando Suárez en la selección Costa Rica.