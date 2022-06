Atención: Real no tendría grandes refuerzos para este segundo semestre

Real Cartagena arranca la pretemporada este martes 21 de junio, ese día no habrá muchas caras nuevas y, mucho menos, grandes refuerzos. Este medio se comunicó con Renato Damiani, presidente del equipo y esto fue lo que dijo al respecto.

“Van a llegar algunos jugadores que serán observados por el cuerpo técnico y luego de un período de trabajo, definirán si quedan o no en el club”, expresó, Damiani, que con su versión se confirmaría, que el equipo de la ciudad no tendrá grandes jugadores o futbolistas de renombre para ir en busca del anhelado ascenso. Lea aquí: Los cinco datos que no conocías del Real Cartagena

“Mientras no se aprueben o firmen a esos jugadores de prueba, no habrán novedades”, agregó el directivo.

Real Cartagena arranca el segundo torneo del año en la segunda división en Colombia ante Atlético. Este partido será de visitante. Después recibirá en el estadio Jaime Morón a Leones.

El equipo heroico acumula diez años en la Primera B y por eso la hinchada exige el ascenso, pero una nómina conformada sin jugadores de peso, ese objetivo será muy difícil de alcanzar.