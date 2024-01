¡Atención! Rafael Nadal, de regreso a las pistas tras un año lesionado

Habrán pasado 349 días cuando el mejor deportista español de todos los tiempos irrumpa en la pista Pat Rafter Arena del Queensland Tennis Centre de la ciudad australiana para volver a sentirse jugador. Desde que un 18 de enero del 2023, en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada, ante el estadounidense Mackenzie McDonald se lesionó en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. Fue el inicio de la pesadilla. Desde entonces, varios intentos de retorno, una operación y muchas horas de recuperación. Hasta este 2024.

En la sesión nocturna del programa del evento, en horario estelar, no antes de las 18.30 hora local (09.30 hora CET), Nadal iniciará una nueva carrera contra el tiempo. como tantas veces, arrinconado temporalmente por los contratiempos físicos a lo largo de su carrera. Pero ninguna vez como esta.

“No puedo predecir cómo voy a estar en los próximos seis meses. No puedo predecir si mi cuerpo me permitirá disfrutar del tenis tanto como disfruté los últimos veinte años. No sé si mi cuerpo me permitirá ser competitivo. Quiero decir, no en el sentido de ganar los eventos más importantes, sino en el sentido que me hace feliz, sentirme competitivo para salir a la pista y sentir que puedo competir contra cualquiera”, asume Nadal.