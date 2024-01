Atención: presidente de Alianza Petrolera está recibiendo amenazas

El presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, contó en diálogo con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 que está amenazado.

“Estoy amenazado”, dijo el dirigente del conjunto santandereano, que esta temporada disputará la Copa Suramericana.

“He recibido amenazas contra mi seguridad y la de mi familia. He tenido que alejarme del departamento de Santander por el tema personal. Me da miedo y la gente no logra entender. En el fútbol hay barras con serios antecedentes”, explicó Ferreira. Lea aquí: Detalles de la derrota de María Camila Osorio en Australia

Esta situación surge debido al posible cambio de sede que tendría el conjunto ‘aurinegro’, que tiene una propuesta de jugar en Valledupar.

El dirigente explicó que “el proyecto deportivo en Barrancabermeja es muy complejo mantenerlo en la A. Es una buena plaza, con una afición que ha ido creciendo, pero no para un proyecto, y lo digo con todo el pesar del mundo, pero mantener el equipo en la categoría A en esa ciudad, es supremamente difícil”.