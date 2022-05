El boxeo tendrá un regreso por lo alto en Cartagena, con 11 candentes combates hoy en el coliseo Bernardo Caraballo.

Se acabó el ayuno boxístico en la Heroica, considerada la meca del boxeo en Colombia. Los 22 peleadores dieron ayer el peso y se declararon listos para el combate en la velada internacional denominada “Por el rescate del Boxeo de Bolívar”. Le puede interesar: Con el poder de sus puños, Ingrit Valencia va rumbo a la gloria

El vallecaucano Jhonatan Momo Romero, excampeón mundial supergallo de la FIB, y el venezolano Jean Carlos Hernández marcaron en la báscula 130 libras, se miraron fijamente, sin temor, y precisaron que lo darán todo en el ring para salir victorioso. La cartelera comenzará a las 5 p. m. Le puede interesar: Mbappe revelará su futuro este domingo, según L’Equipe

Será la pelea central de la velada, que auspicia la Corporación Salud y Vida, Iderbol y la empresa Raw Talent Promotions, que preside Bernardo Montenegro.

“El objetivo ganar, no conozco al rival. Lo daré todo para volver a pelear por el título mundial. Aquí en Cartagena me disparé como boxeador cuando le gané a un mexicano”, aseguró Romero. Hernández dijo que enfrentará a un rival experimentado, “pero vengo a ganar”.

En otros combates: Duván Zuleta vs. Marcos Juárez, Jonathan Arboleda Chalá vs. Alexander Monterrosa, José Muñoz vs. Jorge Bonilla, Ingris Caicedo vs. Kinberlin Reina, Eberlides Altamar vs. Laura Wollman, Juan Coronel vs. Delio Gómez, Andrés Pérez vs. Juan Martínez, Miguel Bolaño vs. Carlos Correa, Anshel González vs. Edinson Teherán e Isaac Torres vs. Jesús López.