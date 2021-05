En rueda de prensa de hoy, Reinaldo Rueda, técnico de Colombia, opinó sobre la reacción de James Rodríguez al no ser tenido en cuenta para los partidos de Eliminatorias ante Perú y Argentina y para la Copa América, torneo que todavía no tiene sede definida.

“James en el diálogo que tuvimos el día anterior a la comunicación también me manifestó su sentimiento por no estar. Para mí es normal su reacción porque quiere jugar y estar aquí”, dijo el estratega, quien afirmó que el jugador cucuteño no está recuperado de un todo y por eso decidió no contar con él. James, después de ser desconovocado, mandó un comunicado en donde mostró su malestar por no integrar el combinado patrio.