¡Atención! Conozca el parte médico sobre la caída de Supermán López

Miguel Ángel Supermán López muestra las laceraciones en el brazo. //TWTTER TEAM MEDELLÍN

El pedalista boyacense Miguel Ángel Supermán López, quien se cayó siendo líder del Tour of the Gille en EE.UU., dijo con dolor que “jamás en mi vida me había reventado tanto”.