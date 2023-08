Atención: César Luis Menotti está en delicado estado de salud

César Luis Menotti, el hombre que llevó a Argentina a su primer título mundial de fútbol en 1978, está en delicado estado de salud.

Si bien la familia ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no se han pronunciado tras lo que sucede con el exitoso entrenador, fuentes de prensa aseguran que Menotti se encuentra hospitalizado en Buenos Aires luego de sufrir una caída que le produjo una hemorragia interna. Lea aquí: Este título es para todos en Bolívar: Carlos Mario Cortés

“Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho. Un gran técnico y sabio del fútbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales. Un abrazo con todo mi cariño para él hasta Argentina”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) el periodista mexicano José Ramón Fernández, de Espn.

Menotti, de 84 años de edad, jugó como volante, debutó como profesional en Rosario Central en 1960 y se retiró como futbolista en Juventus de Brasil en 1970. Lea aquí: ¿Te gusta? Así será la camiseta negra de la Selección Colombia

Considerado a la vez filósofo, inició su carrera como entrenador en 1970 dirigiendo a Newell’s, y luego, tras lograr con Huracán el título de la Primera División de Argentina en 1973, fue elegido para tomar las riendas de la Selección de su país, con la que ganó la Copa del Mundo de 1978.