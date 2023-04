Atención: Barranquilla será la casa de Atlético Nacional

Luego de los desmanes ocasionados por hinchas de Atlético Nacional en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot el pasado domingo, el cuadro antioqueño tomó la decisión de disputará el partido de Copa Libertadores frente a Melgar en Barranquilla. Lea aquí: “Nos han ofrecido la plaza de Cartagena”: Navarro, presidente de Nacional

Después de que la Alcaldía de Medellín le cerrara las puertas al encuentro entre el verde antioqueño y Melgar de Perú, por la segunda fecha de la fase de grupos del torneo internacional, los directivos del cuadro paisa decidieron llevarse el juego al estadio Metropolitano de Barranquilla.

El alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado, aseguró que la decisión fue concertada con las autoridades, debido que no hay las garantías de seguridad. “No se juega el jueves en la ciudad de Medellín, porque no hay las garantías de jugar en paz y que no ocurra lo del domingo”, señaló. Lea aquí: ¿Quién propuso y qué tan probable es Cartagena como plaza para Nacional?

Hurtado explicó que todavía no se ha llegado a un acuerdo, pese a la voluntad de las partes para encontrar una solución, por lo que se tomó la decisión. “Lamentamos esa decisión, queríamos que el partido se realizará”, manifestó, al tiempo que resaltó que tienen la “responsabilidad de proteger a los policías y a los jóvenes”.