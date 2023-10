Astros repite título de la División Oeste de la Liga Americana

El martes comienza la serie de comodines

El cuadro de la postemporada ya está definido. El panorama de los playoffs para los duelos de la ronda de wild card, que comenzarán mañana, serán a tres juegos, al mejor de dos.

En la Liga Americana chocarán: Azulejos vs. Mellizos, en Minnesota y Rangers vs. Rays, en Tampa. En la Nacional, Diamondbacks de Arizona vs. Cerveceros en Milwaukee y Marlins de Miami vs. Filis en Filadelfia. Los horarios todavía no están confirmados.

Orioles, Astros, Bravos y Dodgers pasan directamente a la serie divisional, que se jugará desde el 7 de octubre.