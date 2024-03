Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Champions

La UEFA realizó este viernes en su sede en Nyon, Suiza, el sorteo de los cuartos de final y semifinales de la Champions League, delineando el camino hacia la gloria para los ocho equipos que siguen en competencia.

Los enfrentamientos de cuartos de final, que se disputarán el 9 y 10 de abril en la ida, y el 16 y 17 en la vuelta, prometen emociones fuertes y duelos de alta tensión. Los cruces quedarOn así: Arsenal vs Bayern Münich, Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund, Real Madrid vs Manchester City y PSG vs Barcelona. Lea aquí: Alcaraz sobrevive a las abejas y fulmina a Zverev en Indian Wells