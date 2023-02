Así fue el partidazo de Di María frente al Nantes en la Europa League

Por si quedaba alguna duda, Di María dejó claro sobre el verde del estadio de la Beaujoire que él es el director de orquesta de la ‘Juve’. Y es que el ‘Fideo’, desde que volvió del Mundial con la copa del mundo bajo el brazo, parece que juega contra juveniles. Se siente tan superior al resto de compañeros, y de momento a todos sus rivales, que es imparable.

Allegri le ha dado libertad y el argentino se lo ha tomado al pie de la letra. Aparece pegado a banda, cae a recibir como segundo punta, baja a sacar el balón como tercer central y carga el área para rematar el previsible centro lateral juventino de Kostic. Pero lo de esta tarde en Nantes no fue una exhibición al uso.

Hasta ahora le había hecho la vida más fácil a sus compañeros, pero este jueves, a falta del Vlahovic, suplente, se abonó al gol. El primero fue un regalo visual para los espectadores. Un golpeo con la varita mágica que porta a modo de zurda, con un efecto perfecto que se envenenó desde la esquina izquierda del área para acabar, a los cinco minutos de partido, en la escuadra derecha. De primeras. Uno de los goles de la temporada. Le puede interesar: Video: barras bravas del fútbol colombiano se enfrentan a cuchillo

Sonrió en la celebración, pero no estaba sorprendido. No tuvo motivos. Encontró exactamente aquello que fue a buscar. Pero no le fue suficiente semejante zurdazo. Se quedó con más ganas y rubricó, en un registro totalmente diferente al primero, pero que domina de igual manera, una jugada en una baldosa en la que sentó a Pallois y, de tacón, con un recurso privilegiado, definió a puerta, aunque se topó con el brazo de un Pallois que vio la roja directa al evitar la segunda maravilla de la tarde.