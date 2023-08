Arturo Reyes redebuta con Junior enfrentando a La Equidad

“El ambiente no es bueno para este grupo de jugadores y lo que esperamos es que nos podamos unir todos en pro de una causa que es Junior y creemos que estamos muy cerca de que este equipo, que había dado muestras, mejore y con resultados positivos seguramente la confianza va a regresar y eso hará que esa confianza también el aficionado la sienta”, dijo el técnico samario durante su presentación ante los medios de comunicación.

Sostuvo que, salvo tres o cuatro jugadores, el resto de ellos han trabajado con él y los ha dirigido. “Inclusive, los que han llegado últimamente como Enamorado, Deiver Caicedo. Y pensando en eso, los directivos tomaron la decisión de buscar una persona que esté lista, esté dispuesta y me propusieron el poder llegar. Repito: he sido un agradecido con una institución como esta que me ha brindado muchas cosas y yo también se las he brindado y es el momento de dar una mano”.

Durante el diálogo con los periodistas argumentó que “esta es una nómina más robusta que la tuve yo en el torneo anterior, es un poco más fuerte y compensada. Esperamos y esperamos que los resultados empiecen a aparecer”.