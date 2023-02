Arsenal se aleja del Manchester City y sigue soñando

Martinelli fue la novedad de Arteta, que acertó en el único cambio que hizo respecto a la pasada jornada. Sentó en el banquillo a Edward Nketiah, un delantero más rematador y con mejores prestaciones para fijar centrales pero con menos desborde que su compañero. Arteta sabía que sus jugadores iban a necesitar alguna pincelada de inspiración en un duelo que se preveía engorroso.

Y es que, con evidentes problemas para sumar en sus últimos encuentros, el Arsenal tenía que afrontar un difícil compromiso. El Leicester, no muy lejos de los puestos de descenso, debía sumar puntos para no verse metido en un lío. La necesidad a veces es un peligro y los hombres de Arteta, dubitativos en anteriores duelos, tenían enfrente a un equipo que no andaba para nada sobrado.

El sufrimiento del Arsenal era una posibilidad, sobre todo después de caer ante el Everton (1-0) y el City (1-3), de empatar con el Brentford (1-1) y de ganar sobre la bocina la pasada jornada al Aston Villa (2-4) gracias a un par de tantos en el tiempo añadido.