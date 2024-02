Arsenal aplastó al West Ham y sigue soñando con ganar la Premier League

No se quedó ahí aún el equipo de Arteta: Declan Rice firmó el 0-6 con un derechazo desde fuera del área. No lo celebró. Pidió perdón. Respeto para su ex equipo, instantes antes de irse cambiado entre aplausos. También se fue Saka. El trabajo estaba hecho. Ya le había marcado seis goles al Lens este curso (6-0) en la Liga de Campeones. Fue en su casa. Como visitante, no lo hacía desde 2021 al West Bromwich Albion. Quiere más el Arsenal.