Argentina vs. Francia ¿cuántas veces se han enfrentado?

Argentina y Francia se medirán mañana en la gran final de la Copa Mundial que se llevará a cabo a las 10 a.m. en el Estadio Lusail de Qatar. Argentinos y Franceses se enfrentan por la tercera estrella para sus respectivos países.

En octavos de final los franceses no tendrían ningún problema en dejar por fuera a una débil selección de Polonia por 3 tantos contra 1. En cuartos de final jugaron su peor partido ante una Inglaterra que fue superior y tuvo las ocasiones, sin embargo no logró concretarlas y quedaron por fuera por 2-1. Marruecos fue el último peldaño de los franceses para llegar a la final, los marroquíes se opusieron, pero no lograron abatir a los francés que ganaron 2-0 y se metieron en la final.

El historial entre ambos

Argentinos y Franceses se han enfrentado en 12 ocasiones, el historial es favorable para la albiceleste con 6 victorias, mientras que los blues solo han ganado 3 partidos y los 3 encuentros restantes terminaron en empates. En Copas Mundiales se han enfrentado 3 veces, los argentinos han ganado 2 y los franceses han celebrado 1 vez.