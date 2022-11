Argentina ante Polonia, el gran partido de este miércoles en el Mundial

Czeslaw Michniewicz, seleccionador de Polonia, afirmó que el partido de este miércoles es un Polonia-Argentina, no un Lewandowski contra Messi.

“Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia.-Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski. Son dos jugadores fabulosos pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso aquí”, apuntó el técnico.

Polonia es una de las tres selecciones, junto a Marruecos y Brasil, que aún no ha encajado un solo gol en este torneo.