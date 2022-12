Arcadio Martínez: un campeón oculto en el corralito de piedra

Antes de todo esto, de ser el atleta que es hoy, Martínez vivía una vida muy distinta, una vida desordenada, el alcohol rondaba mucho cerca de él, “Dios me guió alcoholizado a este deporte y ahora no dejo de amarlo”. Su vida dio un giro de 100 % en lo personal, en lo laboral, dice que: “Correr es lo mejor que me ha pasado”.

“Una bendición de Dios, mi vida toma sentido cuando empiezo a correr. El atletismo ha sido lo más hermoso en mi vida, porque he dejado atrás todo aquello que me hacía mal”.

¿Dónde ha competido?

“La más reciente fue el Sudamericano, pero ya participe en un Mundial en Brasil y competencias nacionales de 21 km. Corrí en Venezuela en los Bolivarianos, Centroamericano de San Salvador, y he viajado por toda Colombia, prácticamente corriendo, eso sí, todo esto gracias al apoyo de mi patrocinador Comfenalco”.

Su mayor orgullo, sin menospreciar ninguna medalla, fue el logro que obtuvo en el Mundial de Brasil 2012, donde se llevó una preciada medalla de plata, en la que enfrentó a centenares de atletas del mundo.

¿Su sueño?

“Mi mayor anhelo es competir en Estados Unidos, en los 21 km de Nueva York, alguna vez estuve muy cerca, pero por razones que no mencionó, no se pudo. El momento de mi retiro podría darse luego de cumplir ese sueño. En verdad, me retiraré cuando ya no tenga fuerzas para seguir corriendo.” Lea aquí: Clasificatorio de Boxeo: Bolívar muestra sus talentos

¿Qué viene para Arcadio Martínez?

A mediados de mayo correrá el Campeonato Nacional del que piensa traerse todas las medallas posibles.

Arcadio ya se encuentra entrenando para seguir dando alegrías Cartagena.