¡Aplausos!: Marcos Canchila y su aporte para mantener al Atlético Huila en la cima

Va muy bien

Se siente contento en su nuevo proyecto de vida. “Vamos haciendo carrera, todo es en el tiempo de Dios, estoy dando todo en Huila”, dijo Marcos, quien actuó en la profesional en equipos como Real Cartagena, América de Cali, Caldas, Equidad, Huila, Fortaleza, Unión Magdalena y Almirante Brown, este último de Argentina.

En 2017 cuando jugaba el último año como futbolista profesional eligió esta nueva ruta. “Hice el curso AFA, quería ser técnico, me incliné por esta profesión, quería devolverle al fútbol lo que me había dado a mí. Me empecé a preparar en 2018 en Fortaleza, ahí empezó todo”.

En 2019 fue asistente de la sub-20 en Fortaleza, en donde le fue muy bien, luego se metió la pandemia, después pasó a la sub-20 de Millonarios y “luego recibí la llamada de Diego Corredor y desde agosto de 2023 estoy con el Huila”. Buenos días, deportes: Real Cartagena no ha podido con los equipos grandes

La tierra llama, pero...

Reconoce que la tierra llama. “Cuando arman los equipos así de fuertes como el Real Cartagena uno se ilusiona con tener una oportunidad, pero en estos momentos estoy en Huila, le deseo también éxitos al equipo de mi ciudad, vamos a ver qué pasa en este 2023”.

Seguirá trabajando con Huila en su proyecto de quedar campeón de la B y regresar así a la A en 2025.

“Estamos cerca de clasificar, pensamos en el día a día, no nos conformamos, no entraremos a una zona de confort, queremos más todos los días, queremos hacer grandes cosas, hay equipo para eso”.

Lo importante para él es que disfruta lo que hace y siempre quiere entregarlo todo. “Donde Dios me está colocando estoy dando el 100 por ciento. El consejo que le doy a los que jugaron y quieren ser técnicos es que soporten esas experiencias con conocimiento, esa es la combinación perfecta para tener una buena carrera como entrenador”, concluye.