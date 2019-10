Anthony Zambrano confirma presencia en los Juegos Nacionales de Bolívar 2019

Luego de una petición que le hiciera el Alcalde Alejandro Char, el medallista del Mundial de Atletismo de Doha, Catar, Anthony Zambrano, dijo que estará representando al Atlántico en los Juegos Nacionales de Bolívar 2019 en la prueba de los 400 y 200 metros planos.

Zambrano, quien desde tierra catarí había dicho que se iba a tomar un tiempo para estar con la familia y que sus posibilidades de ir a Cartagena eran remotas, este jueves en el estadio Miguel Cotes le dijo al mandatario barranquillero que sí iba a estar en las justas nacionales.

“Si me lo pide usted está bien. Si usted me dice que no me va hacer falta nada, vamos. Le digo algo: cuando estoy entrenando siempre tengo una galletica o algo, porque siempre me da hambre, tengo que estar comiendo. Pero para allá vamos (Cartagena). Pero si yo compito lo quiero ver allá el día que yo corra los 400, sino no compito. ¿Trato hecho?”, le respondió al burgomaestre y le preguntó a la vez.

Antela afirmación del alcalde Char de que no le iba a faltar nada, Zambrano ratificó que “entonces eso va”.

El subcampeón en los 400 metros planos, manifestó que también estará compitiendo en los 200 metros planos. “Yo siempre he sido un hombre de retos. Y esta prueba es un reto más en mi vida y vamos a correr los 200 metros para representar al Atlántico, esperamos, con el favor de Dios, poder obtener el triunfo”, sostuvo.

Zambrano fue homenajeado este jueves por el alcalde Alejandro Char, quien le entregó una medalla como reconocimiento por su gesta en Doha, Catar. Y también le hizo entrega de un cheque por 100 millones de pesos para que le compre la casa a su señora madre.

“Sé cuál ha sido tu deseo y aquí, en nombre de nuestra administración, te entregamos lo que puede ser la cuota inicial para la vivienda para tu madre”, le dijo el mandatario.

“No se preocupe que así va ser. Esa plata toda va para eso, ni para la gaseosa va a quedar, todo va para casa”, afirmó el deportista.

Zambrano apuntó que se tomará unos pocos días de descanso para emprender su preparación con miras a los Juegos Nacionales de Bolívar 2019, donde espera entregar muchas alegrías a los atlanticenses.