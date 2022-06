América de Cali, justo campeón de la Liga de Fútbol Femenina

América de Cali se coronó de nuevo campeón tras una buena campaña en la Liga Femenina de Fútbol Colombiano.

Las ‘Escarlatas’ fueron el equipo más regular del semestre y este domingo levantaron el título en el Pascual Guerrero tras derrotar 3-1 al Deportivo Cali.

“Hoy ganó el fútbol femenino, más allá de que pudimos gritar campeonas. Marco espectacular, ante el rival de patio”, expresó Andrés Usme luego de conocerse que América de Cali rompió récord de asistencia en un partido de la Liga femenina con 37.1000 entradas. Le puede interesar: América, nuevo campeón de la Liga Profesional de Fútbol Femenino

El técnico Usme es la segunda vez que se consagra campeón con el América de Cali. Este domingo las ‘Escarlatas’ dieron una nueva vuelta olímpica tras derrotar al Deportivo Cali.

“Hoy me siento un valluno más porque tengo sentido de pertenencia, a la institución que nos acogió, al proyecto que se armó, siempre pudimos tener un equipo competitivo”. Le puede interear: Con gol de Borré, Colombia venció a Arabia Saudita en España

El cuadro americano pudo darle vuelta ala marcador que había quedado 2-1 en el estadio de Palmaseca. En el global quedó 4-3.

“La clave del titulo fue el gol de Fabiana Yanten en Palmaseca, nos devolvió las ganas y la confianza de venir a jugar acá en el Pascual”, analizó Andrés Usme,

Y agregó: “Por ahora vamos a celebrar y luego vamos a pensar en Libertadores, analizaremos la nomina, estudiaremos los fichajes y pensar mucho en Selección Colombia”.

Por último, la capitana y goleadora del torneo, Catalina Usme, compartió lo que para ella fue haber vuelta a gritar campeón con el América

“Esta hinchada siempre me ha hecho erizar la piel, por todo su apoyo y confianza. Me encantan las responsabilidades, sacan lo mejor de mi. Me encanta que coreen mi apellido porque se que puedo entregar lo mejor”.

El fútbol colombiano se apuntó un éxito con la organización del torneo y la Dimayor sonríe.