Amanda Lucía Polo Pardo es de las nuevas promociones del sóftbol femenino de Bolívar.

Tiene 17 años, pero luce y juega como toda una experimentada. Por algo se ganó la posición de jardinera izquierda en el equipo Juventud Heroica, que cabalga en el liderato de la Liga Especial de Sóftbol Femenino.

Además, ganó la medalla de oro con Bolívar en los pasados Juegos Nacionales de 2019.

Es un niña con un talento único, que lo da todo en el terreno de juego para llevar al equipo a la victoria. Es la promesa más relevante del sóftbol colombiano.

Amanda es una fildeadora excepcional y posee un ojo clínico para seleccionar los lanzamientos y “comprar” la bola buena para dar el hits esperado.

Con su bate ha definido varios partidos del equipo Juventud Heroica.

La observo risueña, con su cabello desgajado y pese a que muchos la tildan de tímida, ella dice que es extrovertida. Entonces, la miro fijamente y le lanzo la pregunta...

¿Cómo llegó al sóftbol?

-Comencé jugando béisbol con los niños de mi pueblo Galerazamba. Luego mi mamá me pasó a jugar a un equipo de sóftbol y desde hay lo empecé a entrenar. Me siento feliz jugando.

¿Quién la enseñó a jugar?

-Claudia León me enseñó a jugar sóftbol, sabe mucho porque lo jugó. A ella le agradezco todo lo que sé en este bello deporte.

¿Por qué escogió el sóftbol?

-Es el deporte que más me llamó la atención, me fascina. Cuando comencé a jugarlo cuando pequeña sentía que era lo mío, me gustaba más y más. Yo entrenó duro para ser la mejor.

¿Cuál es la posición en la que mejor se desempeña?

-Siempre me gustó jugar de outfielder. Como corro me desenvuelvo bien tanto a la derecha, como a la izquierda y hacia delante.

¿Y en el bateo?

-Excelente. Tengo buen ojo para saber escoger el lanzamiento que viene por ahí. En el equipo Juventud Heroica he conectado batazos buenos, de hits para traer carreras.

¿Cuál es la jugadora que más admira?

-Admiro a Solibeth Núñez. Es una recia bateadora, me siento muy identificada con ella y he aprendido mucho viéndola jugar.

¿Cuál es su sueño?

-Yo quiero ser una softbolista profesional y llegar a jugar en uno de los mejores equipos de Estados Unidos. Uff, sueño a cada rato con eso, con disciplina y con la venia de Dios lo voy a lograr. También sueño con estudiar fisioterapia.