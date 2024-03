Álvaro Ramos, un entrenador top del patinaje colombiano

Águilas Doradas sin D.T: ‘Bolillo’ Gómez no es más el entrenador

“Hay muchos entrenadores top en Colombia y estuve en la sombra, como quien dice, pero es bonito ver ahora cómo reconocen los avances que he tenido como entrenador, eso es lindo y me invita a seguir preparándome y creciendo en este campo”, agrega Alvarito, quien hoy da un paso al frente con sus logros y recoge el fruto de muchos años madrugando para ayudar a formar grandes campeones.

Listo y preparado

Está preparado para grandes cosas. “Soy un entrenador capaz, me he preocupado por prepararme, ahora mismo estoy haciendo una Maestría, Especialización de Entrenamiento Deportivo y Planificación. En la pista soy muy exigente, les hago ver a mis patinadores que en el escenario su actitud debe superar el talento”, comenta este apasionado por el patinaje al que se le ve alentar a sus dirigidos hasta quedar sin voz.

¿Cuál es el estilo de Álvaro Ramos como entrenador?

- Mi estilo es trabajo duro, mucho sacrificio e intensidad. Ellos deben entender que para llegar lejos en el deporte hay que entrenarse bien.

¿Quiénes son los mejores patinadores que ha entrenado?

- En hombres, Andrés Jiménez, quien ha sabido entrenar y esperar su momento para ser el mejor, hay que tener disciplina mental también y ‘El Mono’ la tiene. En mujeres Geiny Pájaro, por medallas, y por resilencia Elizabeth Arnedo, quien ayudó a poner la semilla cuando aquí no quedaba nada porque las mejores de Bolívar patinaban para otras ligas.

Momentos difíciles en el patinaje...

- Muchos, cuando no se obtienen los resultados esperados duele, marca, pero eso también nos invita a evaluarnos, a hacer autocrítica, a levantarse, yo me levanté muchas veces y he sabido caminar hacia el éxito.

¿Además de selecciones Bolívar en qué clubes presta sus servicios?

- Codecar, LP, Confamiliar, CMB, Alianza, Spabol y Patín de Oro. Todos los que necesiten ayuda y asesoría ahí está El Gordito para colaborar.

¿Por qué los entrenadores en Bolívar le apuestan al trabajo de la velocidad y no al fondo, en donde no sacamos las mejores notas?

- Es un tema de genes, de biotipo, de temperatura, en Cartagena es difícil. En el interior, con la altura y montañas, se les hace más fácil entrenar fondo. Digamos que no es imposible hacerlo en Cartagena, pero queda claro que por zona geográfica estamos llamados a dar grandes velocistas.

¿Qué ha ganado en el patinaje?

- He aportado mi grano de arena para que muchos deportistas ganen, por eso llevo más de 20 oros en Juegos Nacionales y más de 50 títulos del mundo. El sello de Álvaro Ramos está ahí, a eso súmale oros en Panamericanos, Bolivarianos y Centroamericanos.

¿Cuál es el objetivo en 2024?

- Ayudar a fortalecer los menores, en la categoría juvenil, queremos meter a dos o a tres en la selección Colombia juvenil, cuando esto pasa es el más claro indicador que se viene trabajando bien la base.

¿Y en mayores cuántos puede tener Bolívar en la selección Colombia?

- Cinco o seis.

¿Cómo ve el patinaje de Bolívar en 10 años?

- Tenemos muchos deportistas para brillar en los diferentes torneos por mucho tiempo.

Su vida

Está casado con Karen Paola Suárez, con quien tiene una hermosa niña de 4 años llamada Monserrat. Álvaro Ramos para mí es el mejor entrenador del mundo: Geinny Pájaro