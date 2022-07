Alvaro Llamas y su hazaña que cumplió 60 años

“Recordar es vivir” es la frase que utilizamos los seres humanos para revitalizar nuestra mente y cuerpo a través de los recuerdos, muchas veces extraordinarios por nuestras vivencias anteriores.

Por estos días, Álvaro Llamas, abogado de profesión y expelotero en sus años mozos, vive un momento especial al recordar la hazaña que realizó el 1 de julio de 1962, hace 60 años en Ciudad de Panamá.

Resulta que el equipo Infantil del Colegio La Esperanza de Cartagena realizó dos partidos de béisbol ante rivales panameños.

Llamas tenía 11 años y estudiaba en el Colegio La Salle. Como era un pelotero muy reconocido por sus grandes habilidades como lanzador y bateador lo llamaron para que reforzara a los niños de La Esperanza.

Y así fue. Con al apoyo de los padres de familia la delegación viajó a suelo panameño bajo la dirección de los profesores Luis Guillermo Fragoso y Luis García Salcedo.

El Colegio La Esperanza había quedado campeón Infantil en 1961 y por eso motivo fue en representación de Colombia luego de la invitación de la Liga panameña a la Liga de Béisbol de Bolívar.

El 30 de junio de 1962 se realizó el primer juego en el estadio Nacional Juan Demóstenes de Ciudad de Panamá. Allí el lanzador por La Esperanza fue Nelson García (q.e.p.d.) y se llevó la victoria 7 carreras por 3 con un trabajo de siete entradas y 10 ponchados.

Nelson Aquiles Arrieta conectó un cuadrangular en ese desafío.

Al día siguiente, el turno en el montículo fue para Álvaro Llamas, quien también cubrió toda la ruta y se llevó el triunfo 2-0. Había mucha expectativa porque los panameños estaban como se dice popularmente ‘ardidos’ y quería una revancha a toda costa.

El partido comenzó y Álvaro Llama lució como un gigante en el montículo.

Fue una joya de pitcheo inolvidable que realizó y que le mereció ser sacado en hombros por el profesor Luis Guillermo Fragoso, mientras que las palmas del público presente en el escenario no se hicieron esperar.

“Siento mucha nostalgia de revivir esos recuerdos de la hazaña que realicé hace 60 años cuando tenía apenas 11 años. Mi mamá le regaló un álbum donde están los recortes de periódicos que salieron en la prensa de esa época”, expresó Llamas.

Los peloteritos que viajaron representando al Colegio La Esperanza fueron: Enrique Segovia, Alfonso Piñeres, Luis Piñeres, Junior Segovia, José Puello, Enrique González, Luis Acosta, Antonio Galofre, Benjamín Herrera, Carlos ‘Ñato’ Velásquez, Hernando Taylor, Fernando de los Ríos, Orlando Periñán, Benjamín Maza, Fernando Castro, Nelson García, Francisco Casas, Hugo Redondo, Álvaro Llamas y Nelson Aquiles Arrieta.

Recuerda Álvaro Llamas que una vez cuando tenía 13 o 14 años le lanzó un partido al equipo de Torices y casi le propina ‘no hit no run’.

“Ese partido terminó 1-0 y lo ganamos gracias a un jonrón que yo conecté. Este apunto de lograr el no hit a no ser por un sencillo que me batearon en el noveno inning”, explicó Llamas.