En el I Nacional de Menores de Patinaje de 2022, con sede en Medellín, Alianza Club se empleó a fondo, cumplió un buen desempeño y siguió sumando experiencia en el plano nacional. Lea aquí: Club Alianza, ganando y sumando experiencia en el patinaje de Bolívar

Los integrantes de este club bolivarense, todos entre 7 y 10 años, rodaron de la mejor manera y fueron felices haciendo lo que más les gusta.

En la categoría de mini (7 años), 96 patinadores compitieron y Alianza Club ganó medalla de plata con Andrea Sarabia.

En 8 años, con 153 participantes, Eimy Mena se colgó la de bronce para el club bolivarense. También ganaron este mismo metal Yarilanis Acevedo y Nasly Mosquera.

Emy se mostró muy feliz y contenta con este logro. “La plata la alcancé en la prueba olímpica. Agradezco mucho lo que vienen haciendo por mí los profesores Jaison Hurtado y Jennifer López. En la prueba de remata fui novena. Trabajaré para seguir dando buenos resultados, el patinaje me fascina”. Nasly Mosquera, por su parte, afirmó que: “las competencias estuvieron bien duras, mi medalla la obtuve en la prueba olímpica, seguiré trabajando duro para los próximos torneos nacionales”.

Yarilanis Acevedo también se mostró feliz por su participación en tierras paisas. “Le doy gracias a Dios por la fuerza que me dio y por la medalla recibida. El primer día estaba nerviosa porque era la primera vez que me presentaba en un torneo nacional, después me tomé confianza y todo el talento que tengo. Estoy muy agradecida con el acompañamiento de mis padres en esta disciplina y con las enseñanzas y dedicación del profesor Francisco López”.

Otras deportistas que mostraron un buen desempeño por este club, que preside Francisco López, fueron: Isabella Olascuaga, Carolina Cavadía (9 años) y Tifany Pájaro (10 años).

En fondo, Alianza Club sacó la cara con Olascuaga, en remate sobresalió Cavadía, mientras que Pájaro mostró un gran talento en la prueba de relevo.

Alianza Club, que nació en el año 2007 en el barrio Villa Estrella, tiene varias categorías y en estos últimos años ha logrado consolidarse en este deporte, logrado meter a varios de sus patinadores en selecciones Bolívar y Colombia.

El club, que está constituido por barrios como Las Palmeras, Los Cerezos, 13 De Junio, Villa Estrella y El Pozón, seguirá entrenando fuerte para que sus patinadores sigan desarrollando sus condiciones para que estén más cerca del alto rendimiento. Le apuesta a un excelente 2022.