P: ¿Con qué momento de toda la final y todo lo vivido se queda? ¿Qué ha sido lo más especial?

R: “Lo más especial de estas dos semanas ha sido el abrazo final con todos. Con Juanqui (Juan Carlos Ferrero), con toda la familia, con todo mi equipo. Ese ha sido el momento más emocionante de todo el torneo”.

P: ¿Cómo ha podido controlar las emociones y los nervios durante una final como esta?

R: "Las he controlado demasiado bien. Porque si piensas que no estaba nervioso al final es porque lo he manejado bien. Pero la verdad es que he estado nervioso desde la primera bola hasta la última. Pero es verdad que lo he ido manejando cada vez mejor y poco a poco he estado asimilando que estaba en una final de un Masters 1000 y que tenía que hacer lo mejor posible para poder ganar y gracias a ese pensamiento he podido disimular un poco los nervios y controlarlos un poco mejor".

P: ¿Cómo asimila un chico de dieciocho años todo esto que está pasando?

R: “Al final estoy cumpliendo mi sueño. Lo tengo claro. Tengo claro también que tengo que seguir trabajando. Soy un chico muy cercano, de familia, amigos, de estar en casa. Y gracias a ellos también me ayudan a tener claro que soy un chico de dieciocho años todavía que cuando voy a casa estar con los amigos, hacer lo de siempre, estar con la familia. No darle la importancia o mas importancia que la que tiene. O ser el once del mundo o ganar un Masters 1000 sino cuando voy a casa me relajo, desconecto, me voy con los amigos. Me divierto, me río y gracias a todos esos momentos y a ellos por lo que estoy aquí. Soy un chico de dieciocho años”.