Alcalde de El Carmen culpa a Iderbol por el mal estado del estadio de fútbol

Carlos Torres Cohen, alcalde de El Carmen de Bolívar, apareció y dio su versión sobre el mal estado en que se encuentra el estadio de fútbol, Julia Turbay, uno de los más importantes en este municipio de Bolívar.

En una nota anterior, el gerente de Iderbol, Pedro Alí Alí, afirmó ante este medio, que es un tema que le compete a la alcaldía de El Carme de Bolívar y no al instituto departamental. Lea aquí: ¡Desvalijado y en ruinas! Así quedó estadio de fútbol en Bolívar

“Esto es un tema de la alcaldía de El Carmen de Bolívar, ese estadio hace rato pertenece a la alcaldía. El gobernador pasado, Dumek Turbay, se lo entregó a la alcaldía de este municipio, el Iderbol no tiene ese estadio como comodato. La adecuación del estadio Julia Turbay la hizo directamente la gobernación de Bolívar con su secretaría de infraestructura. El alcalde del El Carmen le está pidiendo una inversión a la gobernación para el estadio, pero eso ya es una relación entre alcaldía y gobernación”, aseguró Alí Alí a este medio, lo que el alcalde Torres Cohen respondió: “Iderbol es el encargado de los escenarios, ellos son los que están a cargo, el Iderbol ha brillado por su ausencia en el pueblo. Lo del tema del estadio de fútbol es responsabilidad de Iderbol, ellos jamás han hecho una inversión aquí. Yo les propuse a ellos que me entreguen el estadio, que yo le pongo vigilancia y administración, pero que me ayuden con los servicios. Lo que me dicen es que no tienen plata”.