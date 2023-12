Alberto Suárez: “Juntos somos más, he venido a triunfar en el Real Cartagena”

Alberto Suárez, el nuevo técnico de Real Cartagena, en su presentación oficial, envió un mensaje claro. “Juntos somos más, aquí he venido a triunfar, necesitamos sentido de pertenencia, se vienen buenas noticias”.

Fue una rueda de prensa con muy buen ambiente, con grandes deseos para 2024 y una puerta llena de muchas ilusiones. La A es la meta en la próxima temporada.

“Hay que hacer algo diferente para ascender, hay que traer a futbolistas cartageneros que les importe la ciudad, estamos haciendo todo el esfuerzo. Estamos priorizando al jugador bolivarense, no vendrán jugadores a quitarle el espacio a los de aquí. Generaremos una estructura que nos permita ascender y mantenernos en la A. No hay un solo equipo en Colombia que no tenga un cartagenero. Hay una calidad inmensa. Los primeros comprometidos serán los jugadores bolivarenses”, dijo Suárez. Alberto Suárez fue presentado como nuevo entrenador de Real Cartagena