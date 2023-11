Aitana Bonmatí, Balón de Oro y otro gran salto en visibilidad

Cristian Martín (director de WOM)

Porque el interés de las grandes marcas por asociarse con la futbolista del Barcelona no es algo nuevo. En los últimos años, ha colaborado con la desarrolladora y distribuidora Japonesa de videojuegos Nintendo, la marca de yogures y batidos YoPro (Danone), la marca de cosmética Revlon, la Agencia Catalana de Turismo, la marca de cromos Topps y la compañía One Football.

Y este último elemento no es menor en la imagen que la centrocampista quiere mostrar más allá de los terrenos de juego. Un ejemplo de su compromiso social lo demostró después de ganar la segunda Liga de Campeones. Aitana, embajadora de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), mostró una camiseta con un mensaje favorable a la acogida de refugiados: ‘Change your mind. Welcome Refugees. Save their life’. Lea aquí: Erling Haaland y Aitana Bonmatí ganan premio a mejores jugadores del año de la UEFA