Ahora sí entró en crisis el Real Cartagena

Sin jugar el primer partido oficial de la temporada, Real Cartagena entró en crisis en un hecho nunca antes visto que no da buenas señales.

Milton García también dijo no al proyecto de Real Cartagena y ahora el equipo se quedó sin técnico, un día después que Richard Parra también presentara la renuncia al cargo como mánager general.

Increíble. Sin el apoyo de las empresas privadas ni del Distrito y tampoco de la Gobernación de Bolívar, Real anda a la deriva a tres semanas de arrancar el campeonato.

“Veía el equipo muy liviano, quería traer un par de jugadores con experiencia, pero no me lo permitieron. Es mi nombre el que está en juego, me dolió mucho tomar esta decisión, a esta institución la quiero mucho”, dijo Milton.

García aseguró que hay unos jugadores muy talentosos, pero demasiada juventud. “Pensé que podía traer a unos cuantos jugadores, algunos de ellos cartageneros con experiencia, pero no se pudo”.

La renuncia de Milton se suma a la de Richard Parra, quien entregó el cargo de mánager general del plantel heroico porque consideró que no encajaba en el nuevo proyecto del Real.