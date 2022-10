Agéndate: Colombianos en las ligas de Europa

El Tottenham (Davinson Sánchez) y el Everton (Yerry Mina) se verán las caras en un partido apasionante en esta fecha. Los Spurs querrán seguir manteniéndose en la tercera posición (20 Pts) de la Premier, mientras que los de Merseyside buscarán seguir escalando posiciones en la parte media de la tabla, son duodécimos con 12 puntos. El partido será el sábado a las 11:30 a.m.

Bournemouth, donde juega Jefferson Lerma , visitará al Fullham en un encuentro directo por aspiraciones de Copas europeas. El conjunto de Lerma, viene de ganar 2-1 como local frente al Leicester City, se encuentran octavos con 12 puntos. El partido será el sábado a las 9:00 a.m.

Villarreal , de Johan Mojica , buscará meterse en puestos de competiciones europeas, cuando reciba al Osasuna, los de Valencia son novenos con 12 puntos y vienen de perder como visitantes ante Real Sociedad. El partido será a las 2:00 p.m. del Lunes 17. Lea aquí: Shakira, separada de Piqué, pero no del fútbol, ¿cantará en el Mundial?

El Leeds, de Luis Sinisterra, recibira al Arsenal, lider de la Premier, el conjunto donde milita el colombiano, tiene la urgencia de seguir sumando para no quedarse tan abajo en la tabla, solo han sumado 9 puntos y van de puesto 14 en la tabla. El partido será el domingo a las 8:00 a.m.

El plato fuerte de la jornada lo protagonizarán Liverpool (Luis Díaz, lesionado) y el Manchester City, el conjunto “red” no se encuentra en su mejor momento, pero los “citizens”, sí, este partido que en los últimos años ha dejado bastantes emociones, promete no defraudar, un City inspirado versus un Liverpool que viene retomando las buenas sensaciones. El Manchester buscará seguir segundo, mientras que el Liverpool buscará salir de mitad de tabla y escalar a competencias europeas. El partido será el domingo a las 10:30 a.m.

Serie A (Italia)

Se llevará a cabo, el clásico de Turín, Torino recibe a la Juventus, de Juan Cuadrado, la “vecchia signora”, que viene de ser golpeada en Champions por 2-0 ante el humilde Macabbi Haifa, y en la liga por un gran Milan, por el mismo resultado. Los de Cuadrado buscarán reponerse en el clásico de Turín, para ponerse en competiciones europeas, son octavos con 13 puntos, a 10 del líder, Napoli. El partido será mañana, sábado, a las 11:00 a.m.