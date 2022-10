¡Agéndate!: Colombianos en el fútbol europeo

A las 11:30 a.m. del sábado, Rayo Vallecano, de Radamel Falcao, (no jugará por lesión) visitará al Sevilla (16°), un equipo andaluz necesitado de puntos para salir de la parte baja de la tabla, mientras que el conjunto de Vallecas se encuentra décimo y con posibilidades de llegar a pelear por copas europeas, tiene 15 puntos de 33 posibles.

Everton (Yerry Mina lesionado) visita al Fullham (sábado 11:30 a.m.), su misión, seguir escalando posiciones en la parte media de la tabla, son decimosegundos con 13 puntos, para no sufrir como lo sucedió en la temporada pasada, en la cual se salvaron del descenso.

Bournemouth (Jefferson Lerma) y Tottenham Hotspurs (Davinson Sánchez), ambos conjuntos vienen de perder la fecha pasada, 2-0 y 1-2 respectivamente, la diferencia se encuentra en jugadores y posiciones en la tabla, Bournemouth es decimocuarto, mientras que los “Spurs” son terceros, y están perdiendo pisada en la parte alta de la tabla. El partido será mañana a las 9:00 a.m.

Villarreal, de Johan Mojica, viene de ganarle al Almería la fecha pasada por 2-1, y se sigue afianzando en posiciones europeas, el domingo (12:30 a.m.) visita al Athletic Club, que viene de ser goleado 4-0 en el Spotify Camp Nou frente Barcelona, los “vascos” y los “valencianos” son sextos y séptimos respectivamente. Lea aquí: Video: 50 años después, Pambelé aún sigue siendo el rey

Atalanta (Duván Zapata y Luis Muriel) , visitará al Empoli, en un encuentro por recuperar terreno en la parte alta de la tabla, el conjunto de Bérgamo se encuentra cuarto con 24 puntos a 5 del líder, Napoli. El partido será el domingo a las 6:30 a.m. Lea aquí: Clásico RCN: Duarte y Contreras, favoritos para la séptima etapa

Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) con urgencias en todos los sentidos, visitará mañana al Lecce (11:00 a.m.) y necesita seguir sumando si quiere acceder a competiciones europeas, se encuentran octavos con 19 puntos.

Bundesliga (Alemania)

Frankfurt (4°), de Rafael Santos Borré, recibirá al Borussia Dortmund (5°), el partido pinta bastante interesante ya que se disputan posiciones de Champions y a la vez no quedar por fuera de la pelea del título de Bundesliga. El partido será mañana a las 11:30 a.m.

Otras

Por la liga griega, el Olympiacos, de James Rodríguez, recibirá al Lamia, el partido será el domingo a las 9:00 a.m. Por la liga rusa, el Zenit, de Wilmar Barrios, visitará al Krasnodar, el partido será el domingo a las 11:30 a.m. El CSKA De Moscú, de Jorge Carrascal, visitará al Lokomotiv de Moscú, el partido será el sábado a las 11:00 a.m.