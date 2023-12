Afición de Real Cartagena tiene sed de gloria y cree en Alberto Suárez

Víctor Méndez (izquierda) hasta con el brazo roto asistió en 2023 al Jaime Morón.

“Yo voy al estadio con más de 15 personas a apoyar al Real, pero la verdad en esas llevo varios años y ya me estaba aburriendo, parece que ahora sí, con Dumek Turbay, como alcalde electo de Cartagena, le van a meter seriedad a este cuento. Ya no aguanta estar más en la B, ya yo andaba bien mareado y eso que he sido súper paciente, en los últimos 11 años de la B he estado ahí para el equipo, sufriendo empila y, en ocasiones, llorando de la desesperación”, comentó Méndez, quien reiteró: “el nombre de Suárez me gusta bastante”.

Adriano Contreras, otro aficionado del Real, agregó que: “tengo un par de años que no asisto al estadio, pero he leído la prensa y el nombre de Suárez me parece muy bueno. Parece que este año si habrá emoción de la buena en el Jaime Morón, si me arman un buen equipo, ni mis hijos ni yo nos perderemos ni un solo juego”.