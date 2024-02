Adolfo Pérez: “Con Maturana y ‘Bolillo’ comenzamos a creer”

- Se fue marchitando una generación, pero además hubo muchos detalles, partidos ya ganados que se nos fueron de las manos, con Reinaldo Rueda, por ejemplo, nos quedamos por fuera una vez por un solo gol, es que antes estas eran las Eliminatorias más difíciles del mundo. Aquí esa clasificación era dura, no tuvimos un recambio de alta calidad cuando se nos fue la generación dorada.

- Mucho, hay que devolverse en el tiempo para recordar porqué desde el Mundial de Chile no volvíamos a un mundial y no es precisamente porque teníamos malos jugadores. Con Maturana y ‘Bolillo’ empezamos a creer.

- Lo mejor fue haber decidido algo que en su momento nadie lo creía posible, que fue tener la base de un equipo que era exitoso (Nacional) y volverlo la base de la selección Colombia. Había un trabajo adelantado, al que se le sumó Carlos Valderrama, Bernardo Redín, Gambeta Estrada, Freddy Rincón, entre otros. Volvimos a un mundial después de muchos años y bajo el esquema de la posesión del balón, el achique y agrande, fue muy importante. Lo malo fue que descubrieron nuestro sistema, los rivales nos contrarrestaron, después de algunos años jugando a lo mismo comenzamos a perder y no pudimos darle vuelta a este tema y dejamos de ir a tres mundiales.

El fútbol colombiano tomó fuerza a finales de la década de los 80 con equipos como América, Millonarios y Nacional, que tenían en sus filas a los mejores jugadores del país y también a una buena cantidad de extranjeros de excelente nivel, que le daban un plus a nuestro balompié.

- Está dando resultados, no ha perdido ningún partido, es muy fácil analizar a un técnico ganando, su rendimiento está por encima del 70 por ciento. Ni si quiera clasificando al Mundial de 2026 uno podría decir que es más exitoso que lo de Pékerman porque le tocó unas eliminatorias que entrega más cupos para ir a un mundial. Yo aún no lo comparo con Pékerman.

- La derrota ante Perú nos eliminó del mundial de Qatar. No pudimos ganarle a Paraguay con su peor selección ni allá ni acá, tampoco le ganamos a Ecuador. Todo eso cuenta.

¿Qué le falta al fútbol colombiano para hacerse más fuerte ?

- Tenemos un espejo en Suramérica, llamado Brasil. Allá se acaba una generación y ahí mismo hay otra, sale mucho jugador bueno. Argentina no tiene esa fábrica de jugadores, pero tiene esa fuerza mental con la que ganan los torneos, se las cree y eso nos hace falta a nosotros, eso se puede trabajar para llegar a hacer grandes.

¿Cuáles han sido en su orden los tres principales líderes que ha tenido la selección Colombia a través de la historia ??

- Difícil la pregunta. El líder no solo es el que juega sino el que se vuelve técnico en la cancha. Carlos ‘El Pibe’ Valderrama fue el gran líder. En Brasil 2014, Mario Alberto Yepes. Te doy esos dos. En la selección actual me cuesta encontrar el verdadero líder.

Si tuviera que sacar el once histórico de Colombia cómo alinearía y qué sistema utilizaría...

- No existe, no se puede sacar, la historia no es igual hoy a la de hace 60 años.

Dos anécdotas que lo hayan marcado en el fútbol...

- En el Mundial de Italia 90 en Bologna organicé el partido del grupo de periodistas ante el cuerpo técnico de la selección Colombia, yo jugaba de volante de marca y sufrí ruptura de ligamentos, me tocó cubrir el Mundial con un yeso. La otra la transmisión del 5-0 ante Argentina, entré al camerino al final del partido, fui el único que logró entrar al camerino en ese hecho inolvidable.