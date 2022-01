Su mayor recuerdo

La pelea que más recordaba era la que tuvo con el tailandés Chartchai Chionoi, “¡Erda! Ese man pegaba duro, me hinchó el ojo y los brazos, mi esposa me tenía que dar la comida porque no me podía ni mover”, dijo Caraballo a El Universal en una entrevista en la que afirmó que aunque salió victorioso jamás quiso darle la revancha a ese rival.

Inteligente y rápido

Primera pelea por el título

Su primer pelea de título mundial fue el 27 de noviembre de 1964 en El Campín de Bogotá ante el brasilero Eder Jofre en la categoría gallo. Perdió por nocaut en el séptimo asalto.

Caraballo aseguró que lo pusieron a bajar mucho de peso a pocas horas del combate y que eso lo debilitó. “Zuni, yo voy a pelear para cumplirle a Colombia, pero no me siento bien, si digo que no voy a pelear, entonces dicen que es cobardía, pero no me siento bien”, dijo en ese momento Caraballo, de quien se dice hasta el séptimo asalto iba ganando, pero no tuvo piernas para seguir en el combate y por eso perdió.