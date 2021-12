Rafa se abre paso

Este año, Rafael integró selecciones Bolívar y también estuvo en un microciclo con la selección Colombia sub-15. Su proceso va bien.

Se desempeña como delantero y tiene todo para triunfar en un campo de fútbol. Fue formado en la Escuela de Talentos Cartageneros y en el último año estuvo en Udinese. Estuvo con la selección nacional entre el 10 y 21 de noviembre pasado en Pereira, bajo las órdenes de Jorge “El Chamo” Serna.

“Fue una experiencia muy bonita, aprendí muchísimas cosas, de eso se trata. Soy un goleador, a mí me gusta romper redes, soy un jugador de área, pero también creo opciones, suelo jugar de falso 9, ayudo mucho al equipo. Tengo muy buenas diagonales, me gusta jugar en profundidad. Estar en un microciclo con la selección Colombia es un gran paso”, comentó Mercado, hijo de Marlin Cera, ama de casa, y José Mercado, pensionado del Ejército.

“El fútbol es mi futuro, eso sentí cuando me puse la camiseta de mi país. Ese llamado me ha motivado mucho para salir adelante. Le doy gracias a Dios por lo que me ha dado, debo aprovechar esta oportunidad, debo seguir mejorando en todos los aspectos porque esto apenas empieza para mí”, comentó Rafael, quien tiene como ídolo a Lionel Messi y su equipo favorito, Barcelona.

Sabe que lo mejor está por venir, él no se desespera. “En enero del próximo año me dijeron que esta selección Colombia jugaría un torneo en Francia. Espero hacer parte de ese nuevo microciclo”, comentó.

Sobre su entrenador de formación, Mercado apuntó: “Henry Calderón ha sido un padre, me ha enseñado muchísimo como deportista y persona, inculcándome muchos valores, ha sido mi guía, siento mucho agradecimiento por él”.

Está feliz y lleno de mucha expectativa. “He mejorado mucho mi calidad para jugar, gracias a Talentos Cartageneros y Unidese hoy soy un jugador más completo, con muchas ganas de seguir mejorando y de lograr cosas por mi bien y el de mi familia. Sé que en 2022 se vienen cosas buenas en nombre de Dios”, puntualizó.