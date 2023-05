Acord Bolívar, con medallas en los Juegos Nacionales para Periodistas

“No me sentí bien para la prueba de los 100 metros, me guardé para el lanzamiento de pelota. Este una medalla muy importante para mí”, aseguró Barco.

Plata para El Toto

Óscar El Toto Barrios fue medalla de plata para Bolívar, en atletismo, 100 metros.

Rodolfo Viaña y Daniel El Buzo Aguirre, de la delación de Bolívar, fueron plata y bronce, respectivamente, en Pereira, en lanzamiento de bala.

“Me resbalé en el último intento, por eso no me gané el oro, si no pasa eso me los gano a todos, yo tengo un buen brazo”, dijo Aguirre.