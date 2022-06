Acabó la odisea de Castro, el mánager ya está en su casa de Sincelejo

Luego de varios días de estar a disposición de las autoridades de migración, el mánager Antony “Tony” Castro regresó a la ciudad de Sincelejo y está otra vez en el seno de su hogar.

El “piloto” de la Selección Colombia de Béisbol Sub 15, la cual se encuentra compitiendo en Venezuela, aseguró que su cédula colombiana no es falsa. “Al parecer existe un documento mal elaborado, pero esto ya no es culpa mía”, expresó.

El reconocido entrenador de pelota caliente, residenciado en la capital sucreña desde hace más de 25 años, tuvo que esperar casi una semana para recobrar su libertad, tiempo durante el cual sus documentos fueron analizados.

El mánager “Tony” Castro confirmó que se encontró privado de la libertad, primero en Paraguachón, luego en Maicao y finalmente en la ciudad de Bogotá, y que no fue dejado ingresar a Venezuela, sede del mencionado torneo.