Abierto de Australia: “No había pensado en el título hasta hoy”, Djokovic

El serbio Novak Djokovic (4) admitió en la rueda de prensa posterior a su aplastante victoria sobre el local Alex De Miñaur (22) en los octavos de final del Abierto de Australia que no había pensado en el título hasta esta hoy.

"Hace una semana no había pensado en el título, tan sólo en llegar en buenas condiciones para el partido siguiente. Esta noche me he notado positivo al respecto", agregó, después de igualar a los australianos Jack Crawford y Adrian Quist con 13 participaciones en los cuartos de final del Grand Slam australiano.