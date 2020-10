Ser tenido en cuenta o nominado para ganarse un galardón en las Grandes Ligas sí que es algo importante para un pelotero.

En la Gran Carpa se reúne lo más selecto del béisbol mundial y aquel que se gana una nominación o una distinción sí hizo cosas buenas en el campeonato para lograrlo.

Es el caso del cartagenero Giovanny Urshela, tercera base de los Yanquis de Nueva York, y del barranquillero Dónovan Solano, segunda base de los Gigantes de San Francisco.

Ambos sorprendieron con su buen juego defensivo y ofensivo, en una temporada atípica, con apenas 60 juegos.

Sus actuaciones no solo quedaron grabadas en la memoria de los fanáticos de estos equipos. No. Urshela y Solano fueron nominados a hacer parte del 2020 All MLB Team, un premio que reciben los más destacados posición por posición para conformar la nómina del súper equipo de la temporada en la MLB (Major League Baseball). Urshela realizó atrapadas impresionantes en la temporada regular y postemporada. Su average fue de .298, con 6 jonrones y 30 carreras empujadas.

El nacido en Torices competirá la nominación en tercera base con Brian Anderson (Marlins), Alec Bohm (Filis), Manny Machado (Padres), José Ramírez (Indios), Anthony Rendón (Angelinos) y Justin Turner (Dodgers).

Solano, con average de .326, fue nominado junto a siete peloteros más en esta posición, en la que también fue nominado D.J. LeMahieu, quien pertenece a los Yanquis y, además, quedó champion bate de la temporada, con promedio de .364.

Los otros nominados en la posición de segunda base son: Cavan Biggio (Azulejos), Robinson Canó (Mets), Jake Croneworth (Padres), César Hernández (Indios) y Brandon Lowe (Rays).