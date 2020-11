“Fue un robo”

No se guarda nada, va de frente. Miguel Teherán, entrenador de béisbol, mostró su descontento.

“Estoy muy sorprendido por la premiación del Guante de Oro. Creo que es un error, es motivo de preocupación porque hoy se están presentando cosas equivocadas en las Grandes Ligas que antes no se daban. Urshela, para mí, debió ganarlo. Esto fue un robo, si miramos secuencia por secuencia de las terceras bases en la Liga Americana, el cartagenero barre a todo el mundo. No me explico cómo no le dan el premio. Es el mejor tercera base de las Grandes Ligas en la actualidad. No es sentimentalismo, es la verdad, a Urshela le robaron el Guante de Oro”, recalca.

En una moderna estadística, denominada DSR (carreras defensivas salvadas por un jugador de campo), Falefa salvó 8, mientras que Urshela 6. Esto, al parecer, habría sido determinante.

Tito Quintero, especialista en béisbol, atribuyó a unas frías estadísticas lo sucedido. “La evaluación cambió, no es como antes, con estadísticas vivas y de común manejo para todos, Ahora miran los outs que evitan carreras y los outs por encima de average, por ejemplo. Urshela ni si no hubiera cometido errores ganaba. Es injusto, me ha dolido, pero contra estas nuevas estadísticas no se puede hacer nada. Sé que él está tranquilo y ahora más motivado, ya demostró que es el mejor tercera base que ha dado el béisbol colombiano en toda su historia y tiene para dar más”.

El premio es entregado desde 1957 por la Rawlings, una importante marca de manillas.

Fredy Jinete, comentarista deportivo destacado, aseguró que “la escogencia realizada es de locos, no tiene ni pie ni cabezas, es un insulto en contra de este deporte”.