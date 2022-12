A técnico de Portugal no le gustó una nueva ‘pataleta’ de Cristiano Ronaldo

Fernando Santos, seleccionador portugués, reconoció este lunes que no le gustó “nada” el gesto de Cristiano Ronaldo al término del último partido de la fase de grupos contra Corea del Sur, aunque explicó que el tema ya está zanjado y el atacante está disponible para el duelo de los octavos de final contra Suiza.

“Primero, en la entrevista ‘flash’, yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me ha gustado nada. Los problemas se solucionan internamente, ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes. El once lo doy en el estadio. Siempre es así. Es un tema zanjado y todos están disponibles”, explicó el técnico en la rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Catar.