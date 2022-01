Muchas dudas hay con relación a este Real Cartagena que esta temporada sumará 10 años consecutivos en el Torneo de la Primera B, un auténtico calvario para una plaza como Cartagena que merece estar en la élite del fútbol colombiano.

Del equipo salieron 13 jugadores, una cifra muy alta teniendo en cuenta que es la base del plantel anterior, esa misma que fue presentada como una plantilla de gran nivel, proyección y deseos de regresar a la Primera División a corto plazo. Lea aquí: ¿Era necesaria una barrida en el Real Cartagena?

Real iniciará su temporada en la B visitando a Tigres el 22 de enero en Bogotá.

Stiven Sánchez, quien permanecerá en el cargo como técnico, respondió cada uno de los interrogantes que se hacen hinchas y periodistas de una ciudad que anhela y pide a gritos volver a la A.

Sánchez, de 26 años, dirigió con éxito al equipo en el remate del segundo torneo, pero luego se rajó en los cuadrangulares.

¿Por qué salen 13 jugadores de la institución?, ¿estuvo usted de acuerdo con la salida de todos ellos?

- Las razones puntuales de la salida de cada uno de ellos son diferentes, lo claro es que quisimos que algunos se quedaran y no fue posible y nos tocó buscar jugadores en esas posiciones que pudieran suplir las características que nosotros buscamos y son importantes para nuestro modelo de juego.

¿Todos los jugadores nuevos que han llegado han sido pedidos por usted?, ¿tienen su visto bueno?

- En el tema de los fichajes más que un nombre puntual se debe decir que había un abanico de posibilidades, en donde juega mucho la disponibilidad del jugador, el tema económico, en cada posición se dieron cuatro opciones y finalmente, en conjunto con los directivos, se pudieron hacer los fichajes.

¿Se ha armado el plantel en su totalidad o todavía habrá más salida y llegada de jugadores ?

- Estamos conformados ya en un 95%, estamos con un jugador a prueba, que ya jugó la B, quizás sea un jugador para sumarse al resto del grupo. Si llega alguien más deberá ser un jugador muy especial y con unas buenas características.

¿Los directivos le han cumplido con los jugadores que usted pidió?

- No era tan fácil fichar, algunos jugadores los peleamos con equipo de la A, uno de ellos se fue al América y otro al Pereira, por ejemplo, pero en esas posiciones trajimos a otros jugadores con características similares. La llegada de Alexander Porras y Juan Camilo Morales, que vienen de la A, fueron positivas. En algunas contrataciones ganamos y en otros nos tocó tomar otras opciones.

¿Qué tanto se interrumpe el proceso con todos estos cambios en el plantel?

- Creo mucho en el proceso, eso es lo que necesita el fútbol colombiano, procesos largos y duraderos, en donde se puedan afianzar los conceptos. No niego que me preocupa, pero es algo que ya no se puede cambiar. Ahora toca no pensar en los que se fueron sino en los que llegan.

¿Qué jugadores de los nuevos le han podido impresionar gratamente a la fecha?

- Todos los que llegaron han demostrado hasta el momento ser buenos profesionales, han trabajado con mucho sacrificio, eso es fundamental. No me atrevo a hablar de un jugador en especial porque todos tienen buenas condiciones, hay jugadores muy jóvenes que muestran un gran talento.

Hoy hay menos experiencia de los jugadores que el año anterior... ¿esto le preocupa?

- En algunos casos hay jugadores más jóvenes, hay momentos en donde la experiencia juega un papel importante, pero prepararse bien también ayuda a la juventud. Vamos a ganar en unas cosas y perder en otras. Hay que utilizar bien a los jugadores y llevarlos a una zona en la que puedan ser fuertes.

¿Qué se le podrá ver a este plantel, en qué se diferenciará del otro?

- La idea ofensiva es la misma, siento que con este equipo se puede ganar mucho a lo defensivo, hay jugadores con mucho orden y disciplina.

¿A qué puede aspirar la hinchada con este equipo?

- Pensamos en ascender, yo siempre quiero ganar, nunca voy a querer que mis equipos salgan a la cancha solo por cumplir. A la hinchada le digo que trabajaremos para subir a la A, ese es el compromiso.

Luego de 10 temporadas en la B el verdadero hincha del equipo no resiste un fracaso más... ¿El plantel es consciente de todo esto?

- La presión en el Real siempre está, es una hinchada exigente, hay que trabajar con esa presión y ese deseo de salir a ganar en todos los estadios de Colombia.

¿Qué tanto le sirvió en lo personal tener la oportunidad de dirigir al Real en esos partidos?, se puede hablar que usted creció como técnico en los últimos meses con el equipo?

- El concepto siempre ha estado, siento que en el día a día se ha ido avanzando, todos los días se aprende, ha sido una gran experiencia, hoy soy un técnico diferente al de hace seis meses. ¡

¿Qué hacer para ganar la B?

- Tener jugadores talentosos, bien preparados física y mentalmente. El trabajo nos dará un plus para ser más que el rival.

¿Este torneo es más difícil que el anterior?

- La B siempre será fuerte y competitiva, hay que prepararse bien para competir a la altura.

LAS NOVEDADES

Estos son los jugadores que no seguirán: Juan José Salcedo, Esteban Giraldo, Jhon Figueroa, Juan Camilo Arturo, Jefferson Díaz, John Sebastián Yabur, Leonel Toro, Etilso Martínez, Jerson Lora, Juan Pablo Pino, Franklin Navarro, Ignacio Cuffaro, Kalazán Suárez y Martín Sará (preparador físico).

Muchas caras nuevas habrá este temporada. Hasta ahora han llegado al Real: Wílmer Stiven Rivas (volante extremo), Juan Camilo Moreno (lateral izquierdo), Alexander Porras (lateral derecho), Felipe Becerra (volante de primera línea), Leyder Robledo (delantero extremo), Óscar Ramos (portero), Damir Zamora (defensa centro), Félix Charrupí (volante 10).