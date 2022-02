Es cartagenero y representa muy bien a Bolívar como árbitro de fútbol en el balompié profesional.

Su nombre es Luis Matorel Martínez, quien ingresó al arbitraje desde el 2008 y debutó como profesional en 2019. Lleva una carrera exitosa, con el pito, ejerciendo como árbitro central, se ha encargado de impartir justicia de muy buena forma.

“Ingresé al arbitraje por una propuesta que me hizo mi primo Ángel Caro, quien se desempeñaba como línea o árbitro asistente en el fútbol colombiano. Yo estudiaba primer semestre de Administración en Negocios Internacionales en el Tecnológico de Comfenalco. Una semana después me presenté a entrenamientos, me gustó y ahí me quedé”, comenta Matorel.

Asegura que nunca pensó amar tanto el arbitraje. “Los primeros partidos que pité fueron del torneo de la Liga de Fútbol de Bolívar con niños de 11 y 12 años. A medida que pasaban los partidos me motivaba y enamoraba más de esta profesión”.

En la Difútbol (fútbol aficionado) pitó unos 50 partidos en diferentes partes de la Costa. “En el 2011 comencé mi carrera como árbitro en la Primera B, en donde estuve 8 años, dirigí 92 partidos y adquirí experiencia. Me subieron a la Primera A en 2019, en donde llevo unos 26 partidos”.

Tiene claro sus objetivos a largo plazo. “Quiero ser árbitro internacional, entreno duro a diario para lograr mi propósito. Mi gran referente es el árbitro Wilmar Roldán, es mi espejo y ejemplo a seguir. El arbitraje me abierto puertas y me ha permitido conocer muchas ciudades”.

¿Qué se necesita para ser árbitro?

- Tener actitud, ser correcto, sincero, honesto y trabajar en esto por pasión. Si se disfruta lo que haces, se hace menos complicado esta profesión tan difícil.

¿Qué personas le han ayudado a crecer en esta profesión?

- Dos. El primero es Abraham González, un sabio del arbitraje, hoy día mi compadre. El segundo: Imer Machado, gracias a él me invitaron a la pretemporada para aspirar a pitar en la Primera A.

¿ Qué tan fuerte es la preparación de un árbitro?

- Muy fuerte. Entrenamos todos los días. Trabajar duro es lo que te hace estar bien físicamente porque hay que estar al pie de la jugada. El mejor árbitro es el que menos se equivoca. La preparación teórica hace parte de nuestro día a día con las 17 reglas del fútbol.