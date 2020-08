71 deportistas recibirían pagos atrasados del Distrito

Con mucha expectativa y llenos de esperanza, 71 deportistas locales esperan por los pagos que les adeuda el Distrito desde 2019 para así poder solventar, en algo, la difícil situación económica de ellos y sus familiares en tiempos de pandemia.

El proyecto de acuerdo No. 027, por parte del Concejo Distrital, mediante el cual autoriza el saneamiento fiscal parcial del Distrito, pasó a sanción del William Dau, alcalde de Cartagena, y eso es un mensaje de esperanza para los atletas que ya no resisten más.

Elvira Pérez, campeona mundial de patinaje, afirmó que no le ha tocado fácil. “El Ider me adeuda cuatro meses, yo estudio licenciatura en educación física y estuve cerca de no matricularme en este semestre. Eso de estar prestando dinero por algo que ya nos hemos ganado nosotros no aguanta”.

Dora Deulofeuut, destacada taekwondista de Bolívar, quien ganó bronce en los Juegos Nacionales 2019, también asegura que le adeudan cuatro meses.

“No hay una fecha estipulada de pago, no hay nada oficial sobre el tema. Solo espero que sea pronto, para ponerme al día con las deudas, que además debo pagar con intereses, no me quedará ni un peso de lo que me deben, pues cuando me paguen todo se va en las deudas”.