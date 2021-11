Los 7 Balones de Oro

¿Premio polémico?

¿Qué hizo Messi para ganar?

En frases

1. “Es increíble volver a estar acá, hace dos años creí que eran mis últimos años, no sabía qué podía pasar y hoy e toca estar acá de nuevo. Me preguntaban cuándo me iba a retirar pero hoy me toca estar en París y estoy feliz, muy ilusionado, con muchas ganas de pelear por nuevos retos”.

2. “No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho, amo esto y espero seguir haciéndolo. Agradezco a mis compañeros del Barcelona, del París y mis compañeros de la Selección Argentina. Antes siempre me quedó una espinita guardada y este año pude lograr el sueño que anhelaba, después de muchos tropezones y al final llegó. Este premio es por lo que hicimos en la Copa América, esto es por ellos”.

3. “Es una noche especial para mí, está mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres. Es la primera vez que me toca estando en esta ciudad. Iremos a celebrar”.

4. “Robert (Lewandowski), France Football debería darte el Balón de Oro que mereciste el año pasado, fuiste justo ganador, ojalá lo tengas pronto en tu casa”.