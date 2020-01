“Yo no cocino, yo vendo felicidad”: Ramón Freixa

Se empezó a escribir un nuevo capítulo en la historia culinaria de Cartagena. Ramón Freixa, uno de los chef españoles más destacados del mundo, hizo los honores para dar apertura ayer a su nuevo restaurante, nada más y nada menos que en el corazón de La Heroica, en el Centro Histórico, en ese sitio tan emblemático como lo es La Serrezuela.

Vestido de camisa blanca impecable y siempre sonriente, dio la bienvenida e inauguró oficialmente Erre con Erre. Para quienes no lo conocen o no han escuchado su nombre, Ramón Freixa es un reconocido chef catalán, galardonado con dos Estrellas Michelín y tres Soles Repsol por su restaurante en Madrid, España. Conocedores del arte culunario destacan que “Freixa encarna la excelencia y magia de la cocina española con su estilo innovador, travieso, arriesgado y moderno”. Y es de los pocos chefs que han cocinado para importantes personalidades mundiales y en el Palacio Real de Madrid para los reyes de España, algo que agradece. “Las gracias se las a doy a ellos por dejarme cocinar alguna vez en Palacio, es un compromiso pero también un honor”, afirma.

Este es el segundo restaurante que Freixa abre en Cartagena, el primero es Erre, en el Hotel Las Américas. “Cartagena me recibió hace ocho años con las manos abiertas, me siento un poco cartagenero, un poco costeño, hay una parte de mi corazón que es colombiano. Luego me la paso muy bien cada vez que vengo, tengo grandes amigos, cada vez que vengo aquí a Colombia me siento como colombiano, como muy, muy de acá. Esto lo hace la gente, que te arropa, cada vez que vengo me siento arropado”, dijo momentos previos a la inauguración que se cumplió ayer en la tarde, en Tentadero, la plaza gastronómica de La Serrezuela.

Asegura que de Cartagena le gusta “el mar, el clima, realmente la cocina costeña, es uno de los sitios que me enamoró la primera vez que vine y por eso decidimos poner el restaurante aquí”.

¿Qué pueden encontrar los comensales en Erre con Erre?, él responde: “En La Serrezuela puede encontrar esa comida divertida, confortable, esa cocina rápida para comer rápido, pero no es ‘fast food’. Erre con Erre no es ‘fast food’. Es comida amable, confortable”.

Entre otros reconocimientos ha sido galardonado como Mejor Cocinero del Año en los Premios La Razón, Premio Actitud Gourmet Harper’s Bazaar, Académico de Mérito en la Academia del Perfume de España y Cavaliere della Ordine della Stella d’Italia.

“Yo siempre digo que yo no cocino, yo lo que trato es de vender felicidad, hacer feliz a la gente”, sostiene con una gran sonrisa. Tiene planeado otro gran proyecto en Cartagena, sobre el que solo adelanta: “Será fuerte”.