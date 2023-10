“Ya pasó lo de escribir crónicas larguísimas”: Alma Guillermoprieto

“La realidad es que una crónica larga, como las que yo hacía de 12.000 palabras, hoy nadie tiene tiempo para leerla. A mí me parece trágico, pero son demasiadas las veces que me he encontrado un ejemplar de una revista con mi artículo doblado a la mitad porque la gente se queda a la mitad”, señaló. Lea aquí: El día en que Gabo dijo que no podía usarse la literatura como un fusil

A los 74 años, Alma Guillermoprieto se echa un pulso con el paso del tiempo. Sabe que, como toda la humanidad, alguna vez será vencida, pero mientras tanto mantiene la obsesión de seducir a los lectores con sus crónicas.

“Soy cronista, es decir soy escritora, y los escritores no nos jubilamos porque la mente no para de funcionar ni deja de interesarse por el mundo. Yo no me entiendo si no es a través de la escritura. Es un privilegio siempre tener cosas en qué pensar, siempre tener cosas que queremos decir”.

"Alma cree que escribir es como preparar una bebida para encantar al lector, idea que manejó hace tres días cuando, su obra fue incorporada a la Biblioteca de Escritoras en Casul, Casa Universitaria del libro de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Trato de que el lector se sienta en el lugar de la crónica. Esa es la vitalidad de la crónica, hacer que nuestros lectores vivan lo que vivimos”, concluyó.