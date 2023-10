Ya está en las librerías ‘Le dedico mi silencio’ el libro de Vargas Llosa

El tema central de esta novela, como en varias otras del autor, como en ‘El paraíso en la otra esquina’, por ejemplo, o ‘La guerra del fin del mundo’, es la utopía. En este caso el lector se encontrará con una novedad que resulta muy interesante. La utopía que enardece al protagonista de la historia ya no es política o ideológica, sino cultural, y tiene como elemento detonante la música criolla peruana. Lea aquí: Mario Vargas Llosa seguirá escribiendo hasta su último día de vida; esto dijo

Toño, el protagonista de la obra, no sólo es un experto en todos los ritmos peruanos, como los valses, las marineras, las polkas y los huainos, también es un hombre que ha tenido una revelación. Una de esas noches criollistas tuvo el privilegio de oír a un nuevo talento de la guitarra, Lalo Molfino, que le produjo un enorme impacto. Escuchándolo, supo que estaba en presencia de uno de los mejores guitarristas del Perú y quizá del mundo. Pero no sólo eso. También entendió en toda su dimensión el enorme poder que tenían el arte en general, y la música en particular, para unir a la gente. Mientras otras actividades separaban al ser humano, como la política, la música hacía vibrar conjuntamente los espíritus, debilitaba las barreras sociales y raciales y finalmente permitía el encuentro de gente muy diversa que se identificaba con unos mismos ritmos y una misma sensibilidad. Lea aquí: Top 10 de las mejores adaptaciones de libros llevadas al cine